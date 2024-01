Ex Lazio, Luka Romero chiamato da Mascherano: la posizione del Milan

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Si avvicina il Preolimpico Under 23. Una delle grandi favorite per il torneo sarà l'Argentina di Javier Mascherano, che potrà contare su una squadra di grande livello formata da giocatori del calibro di Pablo Solari (River Plate), Cristian Medina (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Lucas Esquivel (Atlético Paranaense) e Thiago Almada (Atlanta United). Nella lista, però, mancano comunque ottimi giovani calciatori, con alcuni che giocano anche in Italia. Si tratta, per esempio, di Matías Soule (Juventus/Frosinone), Alejandro Garnacho (Manchester United) e l'ex Lazio Luka Romero (Milan), che non sta trovando molto spazio in maglia rossonera. Come riportato da La República, il motivo è presto detto: i rispettivi club, dopo la convocazione, non hanno dato l'ok alla partenza.

Nella lista dei convocati, tra l'altro, risulta anche il terzino Nicolas Valentini del Boca Juniors, da tempo nel mirino di grandi squadre per il prossimo mercato tra cui anche la Lazio.