Ex Lazio, Luka Romero si presenta all'Almeria: "Volevo giocare di più..."

Ecco Luka Romero: è ormai ufficiale il suo trasferimento all'Almeria dal Milan, dopo aver lasciato la Lazio in estate. L'argentino si è presentato in conferenza stampa, ripercorrendo le sue stagioni in Italia e parlando del calcio spagnolo, che lui conosce già molto bene dopo l'esperienza al Maiorca. Queste le sue parole: "Vado a dare una mano in tutto quello che posso quando sono in campo e cerco di godermi questa esperienze. Ho giocato in squadre dove c'è pressione, quindi sono preparato per qualunque cosa accada. Sono soddisfatto del mio ritorno in Spagna. Quando giocavo nel Maiorca ero ancora un bambino. Il calcio in Italia è più difficile e qui si gioca un po' di più, quindi sono grato per la proposta dell'Almería. Ho chiesto al Milan di andare via per avere più minuti e sentirmi importante. Quella del Boca Juniors era una cosa tra club. Io ho parlato con l'Almería e mi è sembrato un bel posto per continuare la mia carriera. Non vedo l'ora di giocare e divertirmi".

"La Spagna è il calcio che più mi si addice, perché giochi tanto e hai possesso palla. La cosa migliore per me è divertirmi in campo. Qui conosco Baba, Pozo e Maximiano, quindi l'accoglienza e l'adattamento sono più semplici. Da quando ho iniziato la carriera mi hanno messo a destra, ma la mia posizione naturale è più di trequartista".