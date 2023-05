Ex Lazio, Muslera vittima di una truffa da 80 milioni di euro

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Alberto Fornasari

Periodo nero per Ferdinando Muslera e l'ex allenatore Faith Terim, truffati per milioni di euro in Turchia. Secondo quanto riporta la stampa turca, i due sarebbero vittime di una frode messa in atto da un direttore di banca (insieme ad altri calciatori), il quale li avrebbe convinti di investire in un fondo apparentemente redditizio ma che non ha portato ad alcun guadagno ai diretti interessati. Secil Erzan, direttore della filiale, è stato indicato come colpevole ed è stato arrestato. Per quanto riguarda le cifre, l'ex portiere della Lazio avrebbe investito circa 1,2 milioni di dollari (circa 1,10 milioni di euro) dei quali 700mila sono stati recuperati e restituiti all'estremo difensore. In totale la truffa ammonterebbe ad 80 milioni di euro, sommando le cifre versate da tutti gli investitori.