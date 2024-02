Ex Lazio, nessuno fermi Muslera: arriva il rinnovo col Galatasaray

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Fernando Muslera e il Galatasaray, non è finita. Il portiere ex Lazio che veste la maglia del club di Istanbul dall'estate 2011 è destinato a non cambiare anche il prossimo anno. Come riporta il sito turco 'Sabah', la dirigenza del Gala appena conclusa questa finestra di calciomercato proporrà all'estremo difensore argentino un nuovo contratto valido per la prossima stagione. Muslera, 37 anni, ha all'attivo con la maglia del Galatasaray 491 presenze.