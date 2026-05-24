Ex Lazio | Nesta torna in panchina: a un passo la firma con l'Avellino
24.05.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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L'Avellino ha deciso: il nuovo allenatore sarà Alessandro Nesta. L'ex difensore della Lazio è il prescelto per prendere il posto di Davide Ballardini in panchina. Nelle prossime ore arriverà la firma sul contratto biennale. La sua candidatura ha superato quella di D'Angelo e di Cioffi, anche loro in lista e valutati dalla società irpina.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.