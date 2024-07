Ex Lazio | Nuova avventura per D'Alessandro? È in prova con...

31.07.2024 16:00 di Andrea Castellano @@ICast03 vedi letture diTwitter: Mattya D'Alessandro può ripartire dalla Ternana. Secondo quanto riportato da ternananews, nel nuovo gruppo di Abate che giocherà in Serie C potrebbe presto unirsi l'ex attaccante della Primavera della Lazio, classe 2004. È attualmente in prova: presto lo staff dopo attente valutazioni prenderà una decisione sul suo futuro.