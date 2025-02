Ex Lazio, Pandev e lo scudetto: "Occhio all'Atalanta. Su Inter e Napoli..."

Goran Pandev, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida scudetto tra Napoli e Inter, due delle sue ex squadre.Ecco di seguito le sue parole riportate da TMW: "L'Inter arriva meglio del Napoli, perché nell'ultimo mese gli azzurri hanno avuto qualche problema e tanti infortuni, non trovando i risultati che voleva. I nerazzurri sono partiti fin dall'inizio favoriti per vincere lo Scudetto, anche se il Napoli sta facendo un grandissimo campionato. Questo scontro diretto non deciderà il vincitore dello Scudetto, sarà una partita aperta e difficile. Occhio anche all'Atalanta, che non ha le coppe come il Napoli".

Sul Napoli di Conte: "Con un allenatore così vincente e il mercato estivo, mi aspettavo un Napoli così. Insieme all'Inter sono loro i favoriti per lo Scudetto".

Sull'attacco dell'Inter: "La coppia Thuram-Lautaro è la più forte del campionato. Si trovano bene in campo e segnano molto. Il recupero di Thuram è fondamentale per questa partita, perché è un calciatore che ti dà pericolosità davanti e aiutare anche in fase difensiva".