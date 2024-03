Ex Lazio | Parolo su Cristiano Ronaldo: "Non puoi fermarlo, ma ti accorgi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicolò Campo/Image Sport

Marco Parolo e le sfide contro Cristiano Ronaldo. Intervenuto ai microfoni di Goal, l'ex centrocampista della Nazionale ha raccontato i Lazio-Juventus contro il fenomeno portoghese: "Quando arrivi ad un certo livello, rispetti tutti i giocatori però cerchi di giocartela alla pari. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo si cerca di guardare quello che può essere il modo di limitarlo: non puoi fermarlo, non puoi togliere completamente il fatto che lui giochi a calcio e sia più forte però può provare a limitarlo quindi la concentrazione nei giorni prima è studiare l’avversario, capire come puoi metterlo in difficoltà, prendere spunto da qualche suo difetto come nel suo caso il fatto che in fase difensiva non c’era e potevi andare a costruire in quella zona. Quando arrivi ad un certo livello vai a vedere cosa puoi fare per limitarlo e non vivi la tensione. Poi ti rendevi conto che ogni suo scatto o gesto era finalizzata a fare goal, cercare il pallone. Ti accorgi che ha un’energia diversa e capisci perché qualche goal l’ha fatto in carriera".