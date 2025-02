Ex Lazio | Primo gol in Messico per Luka Romero: vittoria per il Cruz Azul

Il giovane Luka Romero sta cercando di dare una direzione alla sua carriera e forse il Messico arriva nel momento giusto. A poche settimane dal suo arrivo al Cruz Azul, l'ex Lazio sigla la sua prima rete con il suo nuovo club. Dopo aver condotto il pallone nella metà campo avversaria, allarga sulla destra e si accentra. Il cross rasoterra finisce al suo compagno che in maniera intelligente appoggia al classe 2004, il quale gonfia la rete e apre le marcature del match che terminerà con il risultato di 2-3 in favore del Cruz Azul contro il Club Tijuana.



pic.twitter.com/V0DelTcpFd — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) February 1, 2025