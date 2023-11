Ex Lazio, Reina sul futuro: "Forse è il mio ultimo anno. Un giorno..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

In un'intervista al The Athletic ha parlato Pepe Reina, ex portiere della Lazio ora in forza al Villarreal. Tra i temi toccati ha parlato anche di un suo possibile ritiro a fine anno. Ecco le sue dichiarazioni in merito: "Forse sarà così. Mi godo questa stagione e poi ne parleremo. Finché potrò essere utile al club, sarò qui, ma sta a loro decidere. Sono totalmente nelle loro mani. Ho ancora una paura positiva di sbagliare, tutti aspettano la prestazione brutta per dirti che sei troppo vecchio e la mia motivazione aumenta. Futuro? Forse un giorno tornerò ad Anfield come allenatore, il calcio è ciò che mi piace di più. Io voglio allenare, non fare il preparatore dei portieri, ma non posso dire che non ho paura di smettere, non posso dire che non credo che ci sia un vuoto che non posso riempire".