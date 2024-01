Ex Lazio | Romulo, il toccante post social: "È il momento di dimostrare che nella capitale..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby della Capitale è una sfida particolare e carica di emozione sia per chi la vive dal campo che fuori. Tanta l'adrenalina e la tensione che si respira già a qualche ora dal fischio d'inizio, mentre sui social si moltiplicano post e commenti dei tifosi che fremono. Tra questi, anche Romulo, ex calciatore biancoceleste, non vede l'ora di godersi lo spettacolo che solo la stracittadina sa regalare e per l'occasione, ha deciso di dedicare delle bellissime parole al club e ad un popolo a cui è ancora affezionatissimo:

"Cari tifosi della Lazio, oggi è il giorno in cui dobbiamo mettere tutta la nostra forza per vincere il derby contro la Roma. È il momento di dimostrare che nella capitale comanda solo la Lazio. La nostra aquila vola sempre più alto, simbolo della nostra determinazione e del nostro spirito indomito. Affrontiamo questa sfida con coraggio e passione, sapendo che ogni grido, ogni applauso, ogni canto è un colpo d’ala che spinge la nostra aquila verso il cielo. Oggi, più che mai, dimostriamo che la Lazio non è solo una squadra, ma un simbolo di forza e orgoglio per tutta la città. Avanti Lazio, verso la vittoria, per dimostrare che noi siamo i veri padroni di Roma!"