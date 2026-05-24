Ex Lazio | Signori: "Ecco come ho vinto tre volte il titolo di capocannoniere"
24.05.2026 10:15 di Simone Locusta
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© foto di Federico De Luca
Giuseppe Signori, ex centravanti della Lazio, ha raccontato ai microfoni di Chiamarsi Bomber il segreto per aver segnato così tanti gol, diventando simbolo della Lazio e uno dei più forti visti in Serie A. Di seguito le sue parole.
"Ero consapevole di star bene fisicamente e mentalmente, io credo che la differenza stia nel volere sempre qualcosa di più rispetto al giorno prima, si vive di micro obiettivi, c'è l'obiettivo finale ma ogni settimana deve gradualmente migliorare. Ho fatto due gol, devo fare il terzo, devo fare il quarto. Questo mi ha permesso di riuscire a vincere tre volte il titolo di capocannoniere".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.