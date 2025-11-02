Ex Lazio | Simeone e Almeyda si ritrovano: "Non ci vedevamo da tanto..." - VIDEO

Atletico Madrid - Siviglia è stata l'occasione per Simeone e Almeyda di ritrovarsi, quantomeno in panchina. I due si sono affrontati come allenatori dopo il loro passato insieme alla Lazio e con la Nazionale argentina. Nel pre partita, ai microfoni di Dazn, i due hanno parlato del loro rapporto. Di seguito le loro parole.

Almeyda: “Non ci vediamo da molti anni, ne sono passati circa 15 anni. È una grande gioia ritrovarsi, la verità è che gli voglio molto bene, come persona e come professionista. È un bravo ragazzo e i bravi ragazzi nel calcio sono pochi. Tutti conoscono la passione per il calcio del Cholo. Credo che abbia trasmesso questa passione a molti di noi. Io ero un anti-calcio, lui lo sa, non ne parlavo tanto. Abbiamo avuto tante conversazioni che mi fanno pensare che è passato davvero tanto tempo. I momenti che abbiamo passato insieme rimarranno per sempre".

Simeone: “Siamo persone che parlano poco dei sentimenti e delle emozioni, proviamo più di quanto diciamo e ci divertiamo molto quando siamo insieme. Contro noi era difficile passare. Quando ho iniziato ad allenare, Almeyda aveva le qualità per diventare quello che è oggi, ma mi ha detto che non era pronto e che non era ancora il momento giusto. Lui è sempre stato così e lo si vede anche nella sua squadra: o la va o la spacca”.