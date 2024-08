Ex Lazio | Strakosha, che disastro! Altro errore clamoroso con l'Aek Atene - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'avventura di Thomas Strakosha con la maglia dell'Aek Atene non è iniziata nel migliore dei modi. L'ex portiere della Lazio, dopo Euro2024, ha lasciato il Brentford per spostarsi in Grecia e provare una nuova esperienza. Le sue prime uscite, però, non hanno per nulla convinto i tifosi del club a causa di qualche errore di troppo tra i pali. L'ultimo, il più clamoroso, ha visto l'albanese prendere gol addirittura dal portiere avversario, lasciandosi sorprendere dalla parabola del pallone. La gara era valida per il terzo turno di qualificazione alla prima fase della Conference League contro il Noah, squadra armena. Di seguito il video della rete.