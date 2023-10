Ex Lazio | Vavro, che pallonata sui gioielli: il video è virale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Denis Vavro protagonista in Danimarca. Stavolta per nessun eurogol e tanto meno nessuna bella chiusura difensiva. Lo scorso 30 settembre il suo Copenhagen è stato sconfitto 2-0 in casa dal Midtjylland. Come ha fatto l'ex difensore della Lazio a far parlare di sé nonostante la sconfitta? Nel corso del match, il centrale slovacco, per murare un tiro degli avversari, ha ricevuto una pallonata violentissima e a distanza ravvicinata sui gioielli, esattamente lì dove fa più male. Il video è diventato virale in tutto il paese e non sono mancati meme e montaggi divertentissimi. Di seguito uno di questi pubblicato dal tik toker Kopackovo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO