ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SI RIVEDE STRAKOSHA: TUTTI I DUBBI DI SARRI PER CAGLIARI FORMELLO - Due soli assenti, il resto della rosa a disposizione. Sarri deve fare a meno di Lazzari e Cataldi, entrambi ai box per infortuni al flessore. Puntano il derby con la Roma del 20 marzo, complicato immaginare un recupero più veloce. A 48 ore dalla sfida con... WEBTV LAZIO-NAPOLI 1-2 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "FINISCE NEL PEGGIORE DEI MODI" La Lazio perde con il Napoli 1-2 al termine di una bella partite. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di promuovere il bellissimo gioco biancoceleste, ma non il... VOCI DI MERCATO LAZIO, ZACCAGNI BRILLA E LA JUVENTUS CI PENSA: PER LOTITO È INCEDIBILE Mattia Zaccagni è il nuovo gioiellino della Lazio. Il numero 20, arrivato in estate dopo un'estenuante trattativa con il Verona, è la vera rivelazione di questo campionato in casa biancoceleste. Ha preso parte a 11 reti complessive, sei gol e cinque...