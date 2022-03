Alvaro “El Tata” González ha vestito la maglia della Lazio per diversi anni e la sua esperienza in...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, L'EX PEDRO ANCORA AVVELENATO. SARRI DECIDE LE FASCE FORMELLO - Tutti a disposizione tranne Radu, infortunato, e Zaccagni, squalificato. Sarri, gli unici dubbi di formazione, ce li ha sulle fasce difensive. Marusic è tornato dal turno di squalifica e si sposterà a sinistra vista la defezione del romeno... FORMELLO - Tutti a disposizione tranne Radu, infortunato, e Zaccagni, squalificato. Sarri, gli unici dubbi di formazione, ce li ha sulle fasce difensive. Marusic è tornato dal turno di squalifica e si sposterà a sinistra vista la defezione del romeno... WEBTV ROMA-LAZIO 3-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "NAUFRAGATI IN 45 MINUTI" La Lazio perde il derby 3-0 al termine di un derby approcciato malamente. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico dopo il risultato finale: CLICCA QUI PER I... La Lazio perde il derby 3-0 al termine di un derby approcciato malamente. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico dopo il risultato finale: CLICCA QUI PER I... VOCI DI MERCATO LAZIO, SARRI - TARE: CONFRONTO TRA TECNICO E DS PER IL MERCATO ESTIVO Il finale di stagione è ancora lontano ma in casa Lazio si lavora già in prospettiva futura. In estate i cambiamenti saranno molti: Leiva è in scadenza, il futuro ci Acerbi è incerto così come quello di Strakosha, anche lui in scadenza.... Il finale di stagione è ancora lontano ma in casa Lazio si lavora già in prospettiva futura. In estate i cambiamenti saranno molti: Leiva è in scadenza, il futuro ci Acerbi è incerto così come quello di Strakosha, anche lui in scadenza....