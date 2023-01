FA CUP, Strakosha incerto e il Brentford va ko. I tifosi: "Ecco perché non..."

Il Brentford saluta la FA CUP. Il club cede in casa al West Ham che stacca il pass grazie alla rete di Benrahma arrivata al 79'. In porta nei padroni di casa ha giocato Thomas Strakosha che ha trovato finora pochissimo spazio nella sua avventura inglese. L'estremo difensore albanese non ha sfruttato al meglio la chance visto che nell'occasione del gol degli hammers non è stato esente da responsabilità. La conclusione dell'avversario era abbastanza centrale, ma l'estremo difensore l'ha guardata entrare. I tifosi delle Bees se la sono presa con l'ex Lazio e sui social sono volate parole grosse. "Ecco perché non giochi mai", "Terribile" e "Non ha usato le braccia" sono solo alcuni dei commenti sotto al video del gol che è costata la qualificazione al Brentford. L'esperienza in Premier continua con più dolori che gioie.