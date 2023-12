Fabio Poli: "Thiago Motta alla Lazio? Sarri non sta facendo bene, però..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

L'ex calciatore Fabio Poli ha parlato, ai microfoni di TMW Radio, di due delle squadre della sua carriera, ovvero Lazio e Bologna. Ha detto la sua, in particolare, sull'ottimo periodo dei rossoblù, che stanno volando nelle prime posizioni della classifica. Riguardo ai biancocelesti, invece, ha dato il suo parere sul possibile arrivo di Thiago Motta e sul lavoro di Sarri. Ecco le sue parole: “Io la Lazio ce l'ho cuore. I tifosi mi hanno trattato in un modo eccezionale. Io credo che Thiago Motta in questo momento potrebbe allenare qualsiasi squadra. Non so se la Lazio sarà una sua idea e sarà una contendente per lui. Sarri non sta facendo benissimo e come ci aspettavamo. Va detto, però, che il gioco di Sarri non va buttato via. Le idee di un allenatore le devono mettere in atto i giocatori”.