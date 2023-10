Fagioli, lo psicoterapeuta: "Smettere con il calcio? È consapevole di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il percorso di cure è già iniziato. Nicolò Fagioli vuole risolvere il problema della ludopatia che lo ha portato a essere tra i protagonisti del caso scommesse e alla conseguente squalifica di 7 mesi. Da circa un mese e mezzo il centrocampista della Juve si è sottoposto al lavoro dello psicoterapeuta Paolo Jarre che, parlando del suo paziente, ha spiegato:

"É la prima volta che seguo un calciatore di alto livello e potevo aspettarmi una persona superficiale, magari anche arrogante. Invece Nicolò, fin dalla prima seduta, mi è parso educato, gentile. Magari riservato, non chiuso. Dimesso, ma disponibile. Soprattutto consapevole di trovarsi in una brutta situazione e consapevole di aver messo in pericolo la sua carriera con le scommesse. Una ruota sgonfia, però non bucata. Ovviamente non posso entrare nel merito di aspetti più personali, sono un medico".

ADDIO AL CALCIO? - "No, non ha mai parlato dell'ipotesi di smettere con il calcio. E nemmeno credo lo abbia mai pensato. Nicolò era consapevole, fin dal primo incontro, di poter incorrere in una lunga squalifica. Ora non scommette più, ed è importante. Però…. Come dico a Nicolò e a tutti i miei pazienti, il gioco d’azzardo non è un vizio come lo considera l’opinione pubblica dandogli una connotazione morale. Non è un gioco. Per il nostro sistema neurologico è una vera dipendenza, non un divertimento".