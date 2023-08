Falcao si dimette dal Santos: le accuse mosse all'ex Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono pesantissime le accuse che hanno portato Falcao a dimettersi da direttore sportivo del Santos. L'ex Roma è infatti accusato di molestie sessuali ai danni di una receptionist del residence in cui viveva alla città di Santos. "Per rispetto dei tifosi del Santos Futebol Clube, a causa delle recenti proteste contro le prestazioni della squadra in campo, ho deciso di lasciare in questa data l'incarico di coordinatore sportivo. Il mio sentimento, in primo luogo, è quello di difendere l'immagine del club. Per quanto riguarda l'accusa che mi è stata rivolta e che ho appreso dai media, affermo che i fatti non sono mai avvenuti", questo il comunicato con cui ha annunciato le dimissioni.