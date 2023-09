Fantacalcio | L'asta migliore del mondo: c'è anche Milinkovic - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' andata in scena l'asta del Fantacalcio migliore di sempre. L'ha raccontata Tommaso Turci, inviato di DAZN, che, sul suo profilo Tik Tok, l'ha documentata passo dopo passo con video e spiegazioni. Il giornalista e i suoi amici si sono ritrovati in aperta campagna per la costruzione delle loro rose. Tra la grigliata, le birre, le magliette da calcio vintage, i tuffi in piscina e i giocatori messi all'asta, c'è stato un momento davvero speciale. Prima di iniziare con i centrocampisti, tutti i presenti hanno fatto una video chiamata con Sergej Milinkovic per dirgli che gli manca. L'ex Lazio dall'altra parte del telefonino se la ride e viene accolto dal coro: "E il Sergente la la la la". Non c'è niente da fare, il gigante serbo manca proprio a tutti anche a quelli non di fede biancoceleste. Di seguito il video dell'asta.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO