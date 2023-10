FC Cartagena, non c'è pace per Jony. L'allenatore: "Sta lavorando, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Jony, dopo l'esperienza deludente allo Sporting Gijon, è stato ingaggiato dall'FC Cartagena nella speranza di riuscire a mettersi in mostra e guadagnarsi una chance. La nuova avventura dell'ex Lazio però è iniziata con qualche problemino a livello fisico, nessun infortunio è semplicemente fuori forma. Ospite ai microfoni de La Verdad, il tecnico Abelardo ha affermato: "A Mareo stavano ridendo quando li convinsi a far firmare Jony, perché era grasso. E quando arrivò era enorme, sì. Lo mettemmo a dieta, mangiava solo lattuga, e sappiamo già come è finita la storia". Situazione confermata anche dal suo attuale allenatore, Julián Calero che, a La Voz de Asturias, ha dichiarato: "Lo sa deve migliorare fisicamente, ci sta ancora lavorando. Affinché possa migliorare, devi ritargliarsi dei momenti. Ci siamo dati degli step. Allo stesso tempo, cercheremo di sfruttare la sua qualità perché le vedo in allenamento. Deve fare la sua parte e lo sta facendo, ma c'è ancora della strada da fare per avere il Jony che vogliamo. Quando ce l'avremo, se farà la sua parte, avremo guadagnato un giocatore importante che ha giocato in Italia e in luoghi importanti e che può aiutarci".

