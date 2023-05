Federica Pellegrini: "Marin scoprì la relazione con Magnini. Gli dissi: "Posso sc**are con chi voglio""

E' uscita, nella giornata di oggi, la biografia della campionessa italiana di nuoto Federica Pellegrini. Il libro si intitola "Oro" e parla semplicemente della sua vita, della sua carriera, delle sconfitte così come delle vittorie oltre che agli amori che da sempre hanno fatto parte della sua vita. In particolare, in un passaggio del libro, la Pellegrini torna a parlare del triangolo amoroso che l'ha vista coinvolta con Luca Marin e Filippo Magnini. Il tutto è accaduto nel 2011 durante i Mondiali di nuoto a Shanghai in cui la Divina lasciò proprio il fidanzato dell'epoca Marin dopo essersi innamorata di Magnini... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

