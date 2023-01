Fedez ricorda Vialli: "Mi hai dato una mano incredibile, ho un solo rimpianto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Gianluca Vialli, ex calciatore e grandissimo uomo di sport e non solo. La sua esperienza è stata di aiuto a tanti e tra questi c'è anche Fedez. Quando il rapper scoprì di avere un tumore Vialli lo chiamò per rassicurarlo anche se i due non si conoscevano di persona. Così Fedez, appresa la notizia della scomparsa, ha voluto ricordarlo... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

