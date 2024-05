Felipe Anderson, dai compagni agli ex amici: i commenti sotto al post

Felipe Anderson saluta la Lazio. Tornerà in Brasile al Palmeiras. Con un post su Instagram, il 7 ha ringraziato la società e la gente laziale che negli anni lo ha sostenuto, coccolato e supportato. Una marea d'affetto per l'ex Porto e West Ham nei commenti. Ovviamente i tifosi al primo posto: "Grazie di tutto", "Per sempre", "Ci mancherai". Poi i compagni attuali, dai cuori di Romagnoli e Gila, passando per le bandiere giapponese e brasiliana di Kamada, fino al messaggio del Taty: "Ti amo amico mio".

Un pensiero anche dagli ex compagni di squadra. In modo particolare gli ex biancocelesti Wallace e Jovane Cabral. Il brasiliano ha scritto: "Bella storia fratello", il portoghese invece: "Grande fratello".