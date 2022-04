Felipe Anderson, ecco il ritorno di fiamma: a Venezia con Lohanne - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ritorno di fiamma per Felipe Anderson. No, non stiamo parlando del suo ritorno alla Lazio, bensì della vita privata del brasiliano. Nel corso della sua esperienza biancoceleste, "Pipe" era legato sentimentalmente a Lohanne. La storia si è poi arenata, e sui social Anderson non è mai più apparso con altre donne. Adesso, ritrovata la serenità nella Capitale, ha deciso di condividerla... con Lohanne. Proprio così, i due si sono innamorati dopo anni trascorsi separati. E, approfittando del giorno di riposo concesso da Sarri, l'attaccante ha trascorso qualche ora a Venezia con la sua dolce metà. La foto pubblicata su Instagram, che li ritrae uno affianco all'altro, ne è la conferma.

