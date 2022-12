Felipe Anderson, la Serie A sente la tua mancanza e si culla nei ricordi - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Il campionato si è fatto momentaneamente da parte per lasciare spazio ai Mondiali che pian piano si stanno avviando verso la fase conclusiva. Bisognerà attendere l’anno nuovo però per rivedere in campo la Serie A, tifosi e giocatori dovranno tenere i denti stretti ancora per un po’. La nostalgia sta prendendo il sopravvento e così per attenuare il vuoto si inizia a sfogliare l’album dei ricordi come fa la Lega tramite i canali social ufficiali. Tra i migliori momenti, ecco una perla di Felipe Anderson realizzata nella sfida con l’Atalanta. Questo il messaggio che accompagna il post: “Preparazione al tiro. conclusione. tutto bellissimo”.

