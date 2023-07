Felipe Anderson, la sorella-agente ad Auronzo per il rinnovo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non solo la questione Ciro Immobile, non solo il mercato in entrata da portare avanti insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani (che è a Formello), Claudio Lotito deve risolvere anche la situazione legata al rinnovo di Felipe Anderson, a cui resta un solo anno di contratto con la Lazio. A scriverlo oggi in edicola è Il Messaggero.



L'agente in ritiro

La formazione di Maurizio Sarri è attualmente impegnata con la preparazione ad Auronzo di Cadore e nel ritiro ieri è arrivata anche Juliana, la sorella-manager dell'esterno offensivo brasiliano, per approfondire il discorso e provare a definire il prolungamento. L'agenda del presidente biancoceleste comincia ad essere stracolma. E il tempo è poco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, trovare l'intesa non dovrebbe essere un problema. Respinte le offerte da Turchia e Arabia perché la Lazio è la casa di Felipe e non intende andare via. Il brasiliano e il suo staff aspettano solo una chiamata per formalizzare e chiuderre l'operazione.

