Felipe Anderson presto sposo: ecco la promessa di matrimonio alla sua Lohanne! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Fioccano proposte di matrimonio dalle parti di Formello. E dopo Milinkovic è il turno di Felipe Anderson. Il brasiliano, tornato in Brasile una volta concluso il campionato, ha chiesto la mano della sua Lohanne. È stato lui stesso ad annunciare il lieto evento ai suoi followers tramite Instagram. Condivisa una tenera foto con l'anello in primo piano, "Pipe" ha aggiunto: "Yeeees". Di seguito il post in questione:

