Felipe Anderson vuole sfatare il tabù Juventus: contro i bianconeri...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno degli uomini più importanti della Lazio targata Sarri è sicuramente Felipe Anderson. Da quando è tornato nella Capitale nell'estate 2021 non ha mai saltato una partita e quest'anno ha spesso sostituito Immobile nel ruolo di centravanti con risultati piuttosto significativi. Stavolta però si ritroverà al cospetto della Juventus squadra con cui non è mai andato a segno e contro cui non ha mai vinto. In 15 sfide al cospetto della Vecchia Signora ha totalizzato 14 sconfitte e 1 pareggio. Uno score decisamente negativo e dovuto anche agli anni in cui i bianconeri facevano la voce grossa in Italia. Casualità vuole che il brasiliano ha saltato entrambe le uniche due sfide vinte dalla Lazio nei suoi periodi di militanza in biancoceleste, ovvero quella in Supercoppa Italiana nell'agosto 2017 e all'Allianz Stadium. Per effetto di ciò, il confronto di sabato sera allo stadio Olimpico è un'ulteriore occasione per far bene.