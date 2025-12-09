Ferrari, la presentazione della vettura 2026: c'è la data e il luogo!
09.12.2025 10:41 di Giovanni Parterioli
La Ferrari non vedeva l'ora di pensare al 2026 e così, mentre Leclerc e Hamilton sono in pista ad Abu Dhabi per i post season test, arriva la notizia tanto attesa. Data, luogo e cosa si vedrà nella presentazione della vettura del nuovo regolamento che si spera rilanci le ambizioni del cavallino. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'ultimo articolo delle f1 news su >>>> FERRARI PRESENTAZIONE 2026 DATA <<<