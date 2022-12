Ferrari, parla l’agente: “Arrivate tante offerte. Una superiore ai dieci milioni”

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Intervista esclusiva realizzata da 'TuttoMercatoweb.com' a Federico Pastorello. Il procuratore del difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari ha svelato di alcune offerte portate al Sassuolo negli ultimi anni ma sistematicamente rispedite al mittente dalla società neroverde. Il centrale classe 1992 era stato accostato negli scorsi mesi anche alla Lazio di Sarri prima della virata su Casale e Romagnoli: "Al Sassuolo nelle ultime sessioni di calciomercato abbiamo portato offerte sia da club stranieri che italiani. E un club straniero mise sul piatto anche più di 10 milioni di euro, ma loro non hanno mai voluto prendere in considerazione l'idea di venderlo. Ferrari in parte è un po' frustrato da questa cosa e in parte lusingato per l'occhio di riguardo che il club gli ha sempre riservato, anche dal punto di vista contrattuale. L'ultimo rinnovo che gli hanno fatto è davvero di quelli importanti e ogni mancato trasferimento è sempre stato compensato dal club. Per il futuro mai dire mai: è sempre uno dei migliori, è uno di quei giocatori che andasse in un grande club avrebbe senza dubbio un suo perché".