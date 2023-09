Ferrero rivela: "Vicinissimo a acquistare la Roma". E su Mourinho...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna a parlare l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che ai microfoni di Radio Cusano Campus ha rivelato di essere stato molto vicino ad acquistare la Roma nel 2020: "Nel 2020 stavo per prendere la Roma. A fine 2019 inizio 2020 c’è stato un momento in cui la gestione Pallotta era "traballante". Con Guido Fienga si era allora ipotizzato di vendere la Sampdoria e acquistare la Roma. Ho anche preso contatti con Barnaba, la persona incaricata da Pallotta per vendere la Roma".

Poi dice la sua anche su Mourinho: "Non avrei puntato su Mourinho, per cui nutro stima ma considero più un motivatore che un allenatore, come anche Gattuso. Il mio sogno è poi svanito. Già ai tempi della famiglia Sensi mi ero avvicinato alla Roma, ma non ero ancora pronto", ha concluso.