Feyenoord, Driessen svela: "Slot ha un grave problema in attacco. Gimenez..."

Il Feyenoord deve molto dei suoi successi stagionali alla capacità realizzativa di Santiago Gimenez. Il messicano, rivelatosi bestia nera della Lazio, ha segnato 13 reti in questa stagione, ma da due partite non trova la via del gol, complice anche il rigore fallito contro il Walwijck nell'ultima giornata. Se, però, il suo rendimento è indiscutibile, per gli esterni di Slot non si può dire lo stesso. A sottoporre il problema all'attenzione del pubblico, intervendo ai microfoni del De Telegraaf, è stato il giornalista olandese Valentijn Driessen dopo l'ultima sfida di Eredivise:

"Sembra che quando Giménez non segna, il Feyenoord abbia molti problemi a fare gol, anche se hanno comunque avuto parecchie occasioni. Paixão non è in forma. Jahanbakhsh ha due grandi occasioni ma non le sfrutta . Evidentemente Ivanusec ha ancora bisogno di un po’ di tempo per tornare in forma. Ha avuto un ottimo impatto quando è arrivato. Ha giocato due buone partite, ma probabilmente il suo infortunio gli dà ancora fastidio".