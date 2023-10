Feyenoord, Gimenez impensierisce Slot: "Lo aiuteremo. Purtroppo..."

Il campionato è momentaneamente messo da parte per lasciare spazio alle nazionali impegnate tra qualificazioni al prossimo europeo, amichevoli e altre competizioni. La sosta impensierisce e non poco Arne Slot che, dopo la sfida di ieri vinta contro lo Zwolle, durante le interviste ai media locali ha ammesso di essere preoccupato soprattutto per i giocatori che dovranno affrontare viaggi molto lunghi. Il calendario degli olandesi per le prossime settimane è molto impegnativo, nel mezzo c’è anche la sfida di Champions con la Lazio in programma il 25 del mese e il tecnico spera di poter contare senza problemi su Gimenez.

Il messicano dovrà disputare due gare ravvicinate, con Ghana e Germania, tra domenica 15 e mercoledì 18 ottobre. Poi salirà su un volo che lo riporterà in Olanda, ma inevitabile sarà la stanchezza dovuta anche al cambio di orario. In merito, l’allenatore ha dichiarato: “In Sud America, purtroppo, hanno l'abitudine di far giocare le partite il più possibile fino alla fine dell'interland break. Stiamo già lavorando per aiutare Santi nel miglior modo possibile durante questo periodo”.

