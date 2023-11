Feyenoord, il messaggio della società per i tifosi assenti: "Ce la faremo!" - FOTO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

All'Olimpico si prepara ad andare in scena Lazio - Feyenoord per i gironi di Champions League. Sugli spalti non ci saranno però i tifosi olandesi, com'è successo anche all'andata dove mancavano invece quelli biancocelesti. È stata questa la decisione della UEFA per evitare che ci siano scontri o incidenti di qualsiasi tipo. La società biancorossa sui social ha pubblicato una foto diretta a tutti sostenitori: si vede la squadra che tiene uno striscione con il messaggio "Wish you were here". Di seguito il post.