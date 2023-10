Feyenoord-Lazio, tensione alle stelle: pronto uno striscione contro Sarri, ma la Uefa...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Manca una settimana alla sfida del de Kuip tra Feyenoord e Lazio valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League. Un match che si preannuncia tutt'altro che tranquillo visti gli ultimi precedenti tra gli olandesi e i biancocelesti. Lo scorso anno infatti dopo la partita di Europa League mister Sarri aveva denunciato un episodio piuttosto grave: “Dalla tribuna dietro la panchina piovevano buste di piscio. Ovvio che ci sia un po' di fastidio”.

Dichiarazioni che però i tifosi della compagine di Rotterdam non hanno ben digerito tanto da spingerli a preparare uno striscione contro il tecnico laziale. La Uefa dal canto suo dopo averlo visionato ha deciso di bloccare tutto per evitare ulteriori tensioni tra le parti. A tal proposito questa è stata la risposta del massimo organo calcistico continentale: "Abbiamo valutato la proposta e purtroppo è qualcosa che non può essere approvato. Il messaggio sembra provocatorio, in quanto è una risposta a un commento fatto in precedenza dall'allenatore del Lazio e l'immagine è considerata preoccupante e quindi inadatta per un evento sportivo”.

Secondo il portale 1908.nl il Feyenoord però non sarebbe dello stesso avviso e non per questo avrebbe ben digerito la decisione della Uefa. Infatti nelle ultime ore, tramite una mediazione, avrebbe cercato di “trattare” giustificando il carattere ludico dello striscione. Insomma un episodio che di certo non è ben augurante e che renderà il confronto in terra olandese ancor più infuocato.