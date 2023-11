Feyenoord, Nieuwkoop racconta lo scontro con Hysaj: "Avevo la testa spaccata!"

TUTTOmercatoWEB.com

Lo scorso 7 novembre la Lazio si è presa la sua rivincita sul Feyenoord, vincendo per 1-0 in Champions League grazie al gol di Ciro Immobile. Nel corso del primo tempo gli olandesi sono stati, però, costretti a rinunciare a un loro titolare: Bart Nieuwkoop. Il terzino, colpito alla testa dopo uno scontro con Hysaj, ha dovuto lasciare il campo in barella, lasciando il proprio posto a Trauner. A poche settimane dall'avvenimento il classe 1996 è pronto a tornare in campo, come da lui stesso confermato ai microfoni di RTV Rijnmond, emittente olandese a cui ha raccontato anche del suo infortunio:

UN DURO COLPO - "Dopo quello scontro non mi sono accorto subito che la testa era aperta. Ho cercato di proteggermi con le mani. È stato un duro colpo, me ne sono reso conto, solo dopo però mi sono accorto del taglio. A parte questo, non ho notato molto di ciò che stava accadendo intorno a me. Ora sto di nuovo bene, per fortuna le cose sono andate in maniera positiva. Sono contento di aver recuperato".

CHAMPIONS - "Ogni periodo è di per sé un periodo importante. Anche questo, ovviamente. in Champions vogliamo passare il turno. E con il PSV ci incontriamo. Fanno pochi errori. Ma prima all'Excelsior. Non credo che sarà una partita facile".