Feyenoord, Slot duro su Simeone: "È frustrato. La dice lunga il fatto che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mercoledì 4 ottobre Atletico Madrid e Feyenoord si affronteranno al Wanda Metropolitano per la seconda giornata della fase a gironi di Champions. In merito, ai microfoni di ESPN, si è espresso il tecnico degli olandesi soffermandosi anche su un precedente con l'allenatore avversario. Slot e Simeone hanno avuto un diverbio qualche anno fa e nel corso del suo intervento ha voluto precisare: "Abbiamo giocato una volta l'uno contro l'altro e spero di giocare contro di lui molto spesso. Poi gli ho anche espresso il mio apprezzamento per quanto è fanatico, in una partita di allenamento. Lui ha frainteso il sorriso che avevo in quel momento. Questo la dice lunga su di lui, il fatto che si irriti e si senta frustrato così rapidamente. Non importa chi ha di fronte. Non mi illudo assolutamente che abbiamo qualcosa contro l'altro. Ho molto rispetto per come ha giocato con l'Atlético per molti anni".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE