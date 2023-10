Feyenoord, Slot è furioso e pensando alla Lazio: "Faremo fatica. Se sei mediocre..."

Il Feyenoord, dopo la vittoria contro la Lazio in Champions League, è inciampato col Twente in campionato. Una sconfitta che Slot non digerisce, brucia e gli lascia addosso sensazioni tutt’altro che positive anche in vista della gara di ritorno contro i biancocelesti all’Olimpico. “Ovviamente sono incazzato. Non solo perdiamo qui, ma non possiamo guardare indietro a una partita molto buona”, ha esordito così il tecnico olandese ai microfoni di ESPN per analizzare quanto accaduto alla sua squadra. Ha poi proseguito: “Nell'intervallo e dopo la partita, ho anche detto ai giocatori che faremo sempre fatica, anche se si gioca bene. Se inizi così e subisci anche un gol, sai che qui non ci sarà pace per novanta minuti”

“Abbiamo cercato di mettere pressione, ma contro la Lazio siamo stati molto più bravi con la palla. Questo avrebbe potuto aiutare quando si gioca in uno stadio che entusiasma così tanto la squadra di casa. Se fai pressione in avanti senza palla, ma ci metti molto tempo a tornare e a conquistare la seconda palla nel momento in cui la giocano a lungo.... Quindi sei così mediocre in due aree che l'avversario ne trae molta energia”.

