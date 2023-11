Feyenoord, Slot fa il punto sugli infortunati: chi salterà la Lazio

Dopo la sconfitta incassata contro il Twente, il Feyenoord è pronto a scendere nuovamente in campo per affrontare l’RCK. Il calcio d’inizio è in programma domani alle 18:45. Alla vigilia del match Arne Slot è intervenuto in conferenza stampa e tra i vari temi trattati, ha fatto anche il punto sull’infermeria. Il tecnico degli olandesi deve fare i conti con gli infortuni e la situazione lo preoccupa anche in vista della sfida di Champions contro la Lazio, prevista per martedì all’Olimpico. Queste le parole: “Yankuba Minteh e Gernot Trauner non ci sono. Speravamo che Trauner fosse presente, ma ha dovuto fare un passo indietro. Speriamo e ci aspettiamo che possa tornare in settimana. Luka Ivanusec è tornato, sì, è pronto a giocare”.

