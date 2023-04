Feyenoord, Slot: "La Lazio ci ha travolti, contro la Roma sarà diverso"

Quasi tutto pronto allo stadio Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord. Gli olandesi torneranno nella Capitale dove in questa stagione hanno già incontrato la Lazio perdendo per 4-2. Proprio sul match è tornato il tecnico Slot in conferenza stampa: "Sì. Questa sarà una partita diversa. Questo è un quarto di finale contro un avversario diverso ma è sempre una grande squadra. Credo che noi siamo migliorati dalla partita contro la Lazio, con il passare della stagione siamo diventati più equilibrati, siamo più in forma fisicamente. Penso che siamo migliorati in tutti gli aspetti. Purtroppo in quella partita siamo stati travolti dalla Lazio nel primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo fatto meglio. Credo che sia difficile che domani possa accadere qualcosa di simile. Noi cercheremo di avere il controllo della partita".