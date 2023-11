Feyenoord, Slot recupera un titolare a pochi giorni dalla Lazio

Pochi giorni di attesa e sarà il momento di Lazio-Feyenoord. Allo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti sono chiamati a vincere contro la squadra gli olandesi, protagonisti di un'ottima stagione e reduci dall'ottava partita su undici giocate in Eredivise. Un rendimento che fa felice il tecnico Slot che, contro la squadra di Sarri, potrà vantare il recupero al 100% della condizione di Ivanusec. Reduce da uno stiramento ai legamenti, l'esterno d'attacco era tornato in campo proprio nella partita d'andata, ma la sua situazione era ancora precaria e il suo ingresso, così come quello nella partita successiva contro il Twente, avevano lo scopo di aiutarlo nel recuperare ritmi e minutaggio. Nella serata di ieri, invece, il croato autore di 6 gol e 3 assist in questa stagione, è tornato titolare contro il Walwijk soffiando il posto a Paixao e restando in campo per 57'. Un ottimo segnale in vista della sfida di martedì, quando Ivanusec potrebbe essere rilanciato titolare da Slot per confermare il suo pieno recupero. Restano ancora out, invece, Trauner e Minteh.