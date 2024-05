Feyenoord, Slot ricorda: "Vincere contro la Lazio è stato speciale"

TUTTOmercatoWEB.com

Arne Slot ha concluso in questa stagione la sua esperienza al Feyenoord: a partire dal prossimo anno allenerà il Liverpool al posto di Jurgen Klopp. Ai microfoni di Feyenoord One il tecnico olandese ha ripercorso tutta la sua carriera a Rotterdam, soffermandosi in particolare sulla vittoria più bella che ha ottenuto. Nel suo discorso ha nominato anche il successo maturato ai gironi di Champions League contro la Lazio per 3-1. Queste le sue parole a riguardo: "La vittoria più bella? Spesso si parla di una partita che ha portato a un trofeo. Potrei citare la finale di coppa o quella contro i Go Ahead Eagles. Come potrei anche nominare il successo in trasferta contro l'Ajax per la prima volta dopo diciotto anni: per me quello resta nella storia, è uno stimolo per me realizzare cose che prima non erano mai state raggiunte... Poi mi viene da pensare anche al 6-0 sempre contro l'Ajax, mai successo prima. Molte volte in questa stagione si è parlato troppo male di quella squadra, io credo che abbiano buoni giocatori. Valuto più o meno uguali sia la vittorie contro l'Ajax che quella contro la Lazio. Anche vincere contro i biancocelesti è stato speciale, ma il 6-0 in Olanda con un dominio del genere è stato incredibile, mi è piaciuto".