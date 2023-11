Feyenoord, Stengs: "Questo è ciò che è successo anche contro la Lazio..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Voetbal International è intervenuto Calvin Stengs, attaccante del Feyenoord e avversario della Lazio in Champions League. Ha parlato del suo periodo di forma, nominando anche l'ultima prestazione contro i biancocelesti. Ecco le sue parole: "All'inizio non mi sentivo in forma al 100% e questo non mi sorprende. Nemmeno io avevo giocato tanto quanto gli altri ragazzi. L’inizio della stagione è stato davvero difficile, anche per me. L’unica cosa che si può fare in una situazione del genere è lavorare sodo, solo così sarebbero emerse le mie qualità. L'ho fatto. Ora sempre più azioni hanno successo, arrivo in porta più spesso di prima. Se la mia prima azione ha successo, allora sono subito in buone mani. È quello che è successo contro l'Atlético Madrid e anche contro la Lazio. Non mi importa in quale posizione gioco. In Eredivisie ho giocato molto da trequartista e nelle ultime due partite di Champions League sono stato sulla fascia destra. Gioco dove l'allenatore ha bisogno di me".