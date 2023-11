Feyenoord, Stengs: "Sarà diversa rispetto all'andata. Mi aspetto una Lazio..."

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio di Lazio-Feyenoord, valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League, che metterà in palio tre punti fondamentali per le due squadre in ottica qualificazione. Nel prepartita è intervenuto anche l'attaccante degli olandesi Stengs per presentare la partita: "A Rotterdam per noi è stata un'ottima partita, ma all'Olimpico mi aspetto una Lazio completamente diversa. Giocano in casa e vorranno dare il massimo; certamente non vorranno perdere. Come squadra, siamo sulla strada giusta. Lo abbiamo dimostrato negli ultimi mesi".