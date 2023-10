Feyenoord, Van Hooijdonk consiglia Slot: "La Lazio è pigra! Ecco cosa deve fare..."

La Lazio è attesa mercoledì da una sfida importantissima contro il Feyenoord. Al De Kuip, nel match valido per la terza giornata di Champions League, la squadra di Sarri non scenderà in campo solo per i tre punti, ma anche per ottenere una rivincita dalla scorsa stagione, quando il gol di Gimenez, in un ambiente tutt'altro che accogliente, fece retrocedere la Lazio dall'Europa alla Conference League.

A Rotterdam si affronteranno due formazioni che si conoscono, ma molto cambiate rispetto alla scorsa stagione e le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo. A consigliare Arne Slot, allenatore del Feyenoord, sulla formazione da utilizzare è stato ai microfoni di Voetbal, l'ex attaccante Van Hooijdonk:

"Non credo che la Lazio sia la squadra migliore delle quattro. Li ho visti contro il Celtic. Poi con una pigrizia tipicamente italiana hanno portato via i tre punti all'ultimo minuto. Ma non hanno ricavato molto dalla loro metà campo. Il ruolo di Stengs sarà importante. Contro l'Atlético ha giocato da esterno destro e ha giocato bene. Non mi aspetto che Minteh giochi contro la Lazio. Se Stengs sarà sulla fascia destra puoi giocare con Zerrouki a centrocampo, oppure tenere Stengs a dieci e mettere Jahanbakhsh a destra".