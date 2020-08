FIFA 21, la Roma rompe i rapporti con EA Sports: si chiamerà "Roma FC"

La EA Sports ha annunciato ufficialmente di rotto i rapporti con l’AS Roma e di aver perso la licenza del club. Per questo la società giallorossa in FIFA 21, il nuovo capitolo del gioco, si chiamerà “Roma FC” e avrà lo stadio e le divise non ufficiali. I nomi e i volti invece rimarranno quelli originali. Roma destinata a fare la stessa fine della Juventus che, nel gioco di calcio più venduto in Italia, si chiama “Piemonte Calcio”.

Lazio, Strakosha stakanovista infaticabile: non ha saltato un minuto

Lazio, tre calciatori in uscita: non hanno convinto Inzaghi

TORNA ALLA HOME PAGE