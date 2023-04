FIFA 23 | TOTS Serie A, le previsioni: finisce l'era Immobile, Romagnoli nell'11?

Si avvicina sempre di più la data dei TOTS Serie A. Chiuderanno la serie dei giocatori della stagione FIFA 23, con delle carte dai valori incredibili. Finisce l'era Immobile. Con tutta probabilità, dopo anni di gloria, il bomber della Lazio non sarà dei 15 in una stagione sfortunatissima. Le votazioni da casa potrebbero però ribaltare tutto, quindi chissà che non entri a sorpresa come riserva. Nelle scorse edizioni, con valori fra il 96 e il 97, la carta di Immobile aveva fatto scalpore. Ma per un biancoceleste che probabilmente finirà fuori, un altro farà il suo ingresso: si tratta di Alessio Romagnoli. Le "prediction" lo danno fra i favori. La difesa della Lazio, d'altronde, ha fatto faville. Da 80 ci si aspetta un valore almeno di 90. Un bel salto. Sarà confermato Milinkovic-Savic per l'ennesima annata, con un valore intorno al 95. Luis Alberto in bilico, così come Zaccagni. I due se la batteranno ma è molto difficile visti i posti limitati e la presenza, nella loro zona di campo, di tanti calciatori di livello, da Kvaratskhelia e Leao, fino a Anguissa e Barella. Quasi nessuna speranza invece per Ivan Provedel. Il portiere della Lazio, con una carta base di appena 76, non è mai rientrato nei TOTW e sembra ancora poco considerato dai programmatori del celebre videogames. Nelle votazioni però dovrà vedersela con altri giganti, e per 2 posti i favoriti sono Maignan e Meret.